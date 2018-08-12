Россияне пытались незаконно ввезти в Беларусь химпрепараты

Граждане России пытались незаконно ввезти через литовско-белорусскую границу химические препараты в тайниках грузовика. Как сообщили в Государственном таможенном комитете, автомобиль следовал DAF через пункт пропуска "Привалка".

В товаросопроводительных документах сообщалось, что грузовик перевозил цветы. Но под декоративной обшивкой и спойлером кабины таможенники обнаружили тайники, из которых извлекли 44 килограмма фунгицида и инсектицида. При этом препараты для обработки растений, можно перемещать через границу ЕАЭС только при наличии разрешительных документов. Но они у россиян отсутствовали.

Автомобиль и незаконно перемещаемые препараты изъяты. В суд направлены материалы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП.