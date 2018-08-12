Люция Геращенко выпустила предупреждение желающим постричься

Белорусская телеведущая Люция Геращенко даже из американского Нью-Йорка продолжает раздавать советы по стрижке, успех которой, по ее мнению, непременно связан с фазами луны, календарем и прочей хиромантией.

«В этом месяце не стрижём, не красим, не трогаем. Для тех, у кого «руки чешутся» — 7 и 15 августа, но это не растущая луна, а благоприятные дни по Джойтиш», - рассказала она в Instagram.

Кто не знает, джойтиш — это предсказательная система, которую называют «индусской» или «ведической» астрологией.