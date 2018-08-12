Люция Геращенко выпустила предупреждение желающим постричься

Белорусская телеведущая Люция Геращенко даже из американского Нью-Йорка продолжает раздавать советы по стрижке, успех которой, по ее мнению, непременно связан с фазами луны, календарем и прочей хиромантией.
«В этом месяце не стрижём, не красим, не трогаем. Для тех, у кого «руки чешутся» — 7 и 15 августа, но это не растущая луна, а благоприятные дни по Джойтиш», - рассказала она в Instagram.
Кто не знает, джойтиш — это предсказательная система, которую называют «индусской» или «ведической» астрологией.
Большой вам привет 👋. Про волосы пост для тех, кто растит красоту 💇🏻♀️💇♀️💇🏽♀️. В этом месяце не стрижём, не красим, не трогаем. Для тех, у кого «руки чешутся» — 7 и 15 августа, но это не растущая 🌙, а благоприятные дни по Джойтиш. Всем любви ❤️ красоты 🌱 и... попутного ветра вашим волосам 😘😘! #геращенко #люциягеращенко #миланагеращенко #длинныеволосы #красота #люция
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