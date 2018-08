Люция Геращенко выпустила предупреждение желающим постричься

Большой вам привет 👋. Про волосы пост для тех, кто растит красоту 💇🏻‍♀️💇‍♀️💇🏽‍♀️. В этом месяце не стрижём, не красим, не трогаем. Для тех, у кого «руки чешутся» — 7 и 15 августа, но это не растущая 🌙, а благоприятные дни по Джойтиш. Всем любви ❤️ красоты 🌱 и... попутного ветра вашим волосам 😘😘! #геращенко #люциягеращенко #миланагеращенко #длинныеволосы #красота #люция

A post shared by ЛЮЦИЯ ГЕРАЩЕНКО (@luciastarcom) on Aug 1, 2018 at 9:40pm PDT