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03. 08. 2018

На выходных в Беларуси будет тепло и преимущественно без осадков

3 августа погоду Беларуси в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления, днем по северо-западной половине республики скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +26..+31°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным Белгидромета, 4-5 августа Беларусь окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с территории Польши, и теплой неустойчивой воздушной массы. Сохранится теплая погода.

4 августа в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +24..+30°С.

5 августа ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +24..+30°С.

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