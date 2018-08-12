Больную раком медсестру приговорили к 3 годам за кражу лекарств с психотропами

30 июля суд Партизанского района Минска приговорил медсестру больницы паллиативного ухода «Хоспис», которая присваивала и похищала лекарства с наркотическими и психотропными веществами, к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.

Как сообщили в Верховном суде, обвиняемая вину признала полностью. По ее словам, получая на дежурстве наркотические средства и психотропные вещества для введения инъекций больным по назначению врача, она в случае, если больной умирал до введения лекарства, которое уже было набрано в шприц, указывала иное время смерти, а набранное вещество забирала себе. Всего по месту жительства медсестры было обнаружены четыре шприца с диазепамом и один шприц с морфином.

Также осужденная купила в хосписе блистер с двумя таблетками трамадола; четыре ампулы диазепама, 11 ампул с трамадолом и четыре таблетки с диазепамом. А лекарства, которые приносили в хоспис родственники умерших, она забирала себе.

Наркотические средства и психотропные вещества женщина, по ее словам, похищала и покупала для самолечения, так как у нее самой выявили онкологическое заболевание.