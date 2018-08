Успамінаем, як было цудоўна ў Брэсце на @gorod.sveta некалькі дзён таму і рыхтуемся да сустрэчы з фестывалем @bandershtat ва Украіне ўжо ў гэтую суботу🔥 🔻4 жніўня 🔻Тиха сцена 🔻22:30 До зустрічі🙌🏻 #naviband #festivaltime

A post shared by NAVIBAND (Official Page) (@naviband) on Jul 31, 2018 at 3:07am PDT