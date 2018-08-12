В Ошмянах ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Ошмянах (Гродненская область) семилетний мальчик выпал из окна на лестничной клетке между четвертым и третьим этажами. Тем не менее, несмотря на падение с высоты, ребенок серьезно не пострадал.

Мальчик попросил разрешения у матери пойти погулять на улице с друзьями, вышел из квартиры и выпал из окна в подъезде, передает Sputnik.

Ребенок упал на козырек подъезда. Он не получил ни одного перелома, лишь многочисленные ушибы и ссадины. Сейчас мальчик находится в больнице.