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03. 08. 2018

В Ошмянах ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Ошмянах (Гродненская область) семилетний мальчик выпал из окна на лестничной клетке между четвертым и третьим этажами. Тем не менее, несмотря на падение с высоты, ребенок серьезно не пострадал.

Мальчик попросил разрешения у матери пойти погулять на улице с друзьями, вышел из квартиры и выпал из окна в подъезде, передает Sputnik.

Ребенок упал на козырек подъезда. Он не получил ни одного перелома, лишь многочисленные ушибы и ссадины. Сейчас мальчик находится в больнице.

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