В Полоцке из реки спасли тонущих школьницу и студентку

В Полоцке (Витебская область) днем 2 августа спасли тонувших школьницу и студентку. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям. Трагедия едва не произошла на реке Западная Двина по улице Богдановича.

смотрите также В Климовичах работник МЧС спас тонувших школьницу и ее мать Сообщение сотрудникам МЧС о тонущих в реке людях - 12-летней ученице Бигосовской средней школы Верхнедвинского района и 18-летней студентке Полоцкого педагогического колледжа - поступило в 16:20. Прибывший на место случившегося работник МЧС спас обеих. В госпитализации они не нуждались. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby