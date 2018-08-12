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03. 08. 2018

В Полоцке из реки спасли тонущих школьницу и студентку

В Полоцке (Витебская область) днем 2 августа спасли тонувших школьницу и студентку. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям. Трагедия едва не произошла на реке Западная Двина по улице Богдановича.

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Сообщение сотрудникам МЧС о тонущих в реке людях - 12-летней ученице Бигосовской средней школы Верхнедвинского района и 18-летней студентке Полоцкого педагогического колледжа - поступило в 16:20.

Прибывший на место случившегося работник МЧС спас обеих. В госпитализации они не нуждались.

 

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