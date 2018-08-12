Свислочь признана самой грязной рекой Беларуси

Самой грязной рекой в Беларуси является протекающая через Минск Свислочь. Об этом свидетельствуют данные Национального статического комитета. Концентрация загрязняющих веществ (ионов амония и фосфата, а также нитратов) в речной воде учитывалась за 2017 год.

В тройку самых грязных рек страны также входят Березина, притоком которой и является Свислочь, и Неман. Также в топ-10 антирейтинга попали Буг, Мухавец, Вилия, Днепр, Сож и Припять. Замыкает список Двина. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby