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03. 08. 2018

Свислочь признана самой грязной рекой Беларуси

Источник фото: БелТА

Самой грязной рекой в Беларуси является протекающая через Минск Свислочь. Об этом свидетельствуют данные Национального статического комитета. Концентрация загрязняющих веществ (ионов амония и фосфата, а также нитратов) в речной воде учитывалась за 2017 год.

В тройку самых грязных рек страны также входят Березина, притоком которой и является Свислочь, и Неман. 

Также в топ-10 антирейтинга попали Буг, Мухавец, Вилия, Днепр, Сож и Припять. Замыкает список Двина.  

 

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