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03. 08. 2018

В Беларуси выдадут больше льготных кредитов на строительство жилья

Минстройархитектуры Беларуси внесло изменения в перечень строящихся в 2018 году многоквартирных и индивидуальных жилых домов с использованием льготных кредитов. Жилья с господдержкой в целом по стране будет построено больше — на 606,29 квадратного метра, а объем кредитных ресурсов по сниженным ставкам вырос на 26 тыс. рублей.

Согласно обновленному списку, дополнительные деньги пойдут на строительство 206,29 квадратных метров индивидуального жилья в Брестской области.

А в Гомельской области кредитные деньги перераспределили. В результате на строительство 400 квадратных метров индивидуально жилья пойдет 219,1 тыс. рублей, тогда как на строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне № 59 в Гомеле объем кредита сократился с 500 до 280,9 тыс. рублей при сохранении вводимых площадей.

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