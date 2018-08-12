В Беларуси выдадут больше льготных кредитов на строительство жилья

Минстройархитектуры Беларуси внесло изменения в перечень строящихся в 2018 году многоквартирных и индивидуальных жилых домов с использованием льготных кредитов. Жилья с господдержкой в целом по стране будет построено больше — на 606,29 квадратного метра, а объем кредитных ресурсов по сниженным ставкам вырос на 26 тыс. рублей.

Согласно обновленному списку, дополнительные деньги пойдут на строительство 206,29 квадратных метров индивидуального жилья в Брестской области. А в Гомельской области кредитные деньги перераспределили. В результате на строительство 400 квадратных метров индивидуально жилья пойдет 219,1 тыс. рублей, тогда как на строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне № 59 в Гомеле объем кредита сократился с 500 до 280,9 тыс. рублей при сохранении вводимых площадей. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby