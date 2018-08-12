В Минске мужчина жестоко убил свою жену

Следственный комитет Беларуси выясняет обстоятельства убийства 54-летней жительницы Минска, тело которой с множественными повреждениями обнаружили утром 25 июля вблизи улицы Есенина в Минске косившие траву работники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Установлена причастность к убийству женщины ее 58-летнего супруга. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ранее он не был судим.

Как сообщили в СК, днем 23 июля на окраине столицы мужчина во время ссоры после совместного распития алкоголя избил супругу и нанес ей удары ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась.