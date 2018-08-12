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03. 08. 2018

В Вороновском районе опрокинулся и загорелся автомобиль

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

2 августа в Вороновском районе горел опрокинувшийся Volkswagen, водитель и пассажиры которого успели покинуть салон автомобиля. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции Гродненской области.

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Четверо парней и двое девушек ехали из Радуни в деревню Погородно. Водитель при выборе скорости не учел особенности и состояние автомобиля, из-за чего у Новая Козаковщина машину качнуло, и одно из задних колес отвалилось. Затем машина перевернулась на проезжей части и лег на крышу.

Водитель и пассажиры успели покинуть салон перед тем, как в районе выхлопной трубы возник очаг возгорания, и автомобиль воспламенился. В ДТП пострадали трое человек.

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