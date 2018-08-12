В Солигорском районе в пруд упал самолет

Легкий самолет компании "Авиаграта" Х-32 "Бекас" днем 2 августа упал в воду в Солигорском районе. Как сообщили в организации, самолет выполнял авиахимработы над прудами рыбхоза у городского поселка Красная Слобода.

смотрите также В Мексике потерпел крушение самолет с 101 человеком на борту По предварительным данным, в винт самолета попала птица. Пилот благодаря высокой квалификации быстро сориентировался и в результате получил лишь царапины, передает БелТА. Самолет уже извлечен из воды, у него выявлены механические повреждения. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby