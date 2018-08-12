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03. 08. 2018

В Солигорском районе в пруд упал самолет

Источник фото: Wikimedia

Легкий самолет компании "Авиаграта" Х-32 "Бекас" днем 2 августа упал в воду в Солигорском районе. Как сообщили в организации, самолет выполнял авиахимработы над прудами рыбхоза у городского поселка Красная Слобода.

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По предварительным данным, в винт самолета попала птица. Пилот благодаря высокой квалификации быстро сориентировался и в результате получил лишь царапины, передает БелТА.

Самолет уже извлечен из воды, у него выявлены механические повреждения.

 

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