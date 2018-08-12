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03. 08. 2018

Минское "Динамо" проиграло "Сибири" в первом спарринге сезона

Источник фото: КХЛ

Хоккеисты минского "Динамо" 2 августа на льду "Минск-Арены" уступили новосибирской "Сибири" в первом спарринге нового со счетом 1:2.

Первую шайбу «зубры» пропустили уже на исходе первой минуты игры. В середине первого периода Артем Артемов сравнял счет, но на 31-й минуте встречи гости забросили победную шайбу.

Следующим этапом предсезонной подготовки для минчан станет турнир Кубок губернатора Нижегородской области. Там динамовцы проведут четыре матча, первый из них пройдет 5 августа.

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