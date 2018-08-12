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03. 08. 2018

В Беларуси планируют собрать 7 млн тонн зерна

В Беларуси в 2018 году планируется собрать около 7 млн тонн зерна вместе с кукурузой. Об этом сообщил 3 августа на пресс-конференции заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский.

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По его словам, на продовольственные цели необходимо лишь 850 тыс. тонн зерна, передает БелТА.

При этом основной объем зерна - 5 млн тонн - пойдет на фуражные цели, подчеркнул чиновник.

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