СМИ: послу России в Беларуси хотят дать дополнительные полномочия

Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, которого планируется направить послом России в Беларусь, может получить в Минске особый статус. Кроме назначения на должность посла он также может быть назначен спецпредставителем президента РФ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и МИД России.

Должность спецпредставителя президента позволит послу помимо традиционной дипломатической работы по линии МИДа по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства.



Кандидатуру Михаила Бабича на пост посла в Минске уже одобрили в российском парламенте. Но в Беларуси пока еще не выдали агреман на его назначение.