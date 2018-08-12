Прогноз погоды на выходные

4 августа погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять малоактивный атмосферный фронт, в дневные часы по северо-западу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-востоку страны кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +25..+30°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным Белгидромета, 5 августа Беларусь окажется под влиянием фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. Ночью по северо-западу страны, днем на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +14..+19°Сво второй половине дня повысится до +24..+30°С.

6 августа с юга Балтийского моря в Беларусь ожидается поступление неустойчивой теплой воздушной массы. В результате в ночные часы по юго-востоку, а днем местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер будет западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +14..+19°С, во второй половине дня повысится до +22..+28°С.