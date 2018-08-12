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04. 08. 2018

Азаренко снялась с турнира в Сан-Хосе

Источник фото: WTA

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 108-й номер мирового женского рейтинга, завершила выступление на турнире в американском Сан-Хосе. Белоруска снялась с соревнований в ходе четвертьфинального поединка против американки Даниэль Роуз Коллинз (42-е место в рейтинге WTA).

В поединке за выход в полуфинал Виктория Азаренко выиграла первую партию на тай-брейке - 7:6 (7:4), а во втором сете, проигрывая 0:3, не смогла продолжить матч из-за боли в спине и снялась с турнира.

Как сообщал Телеграф, белорусская теннисистка победно стартовала на турнире в Сан-Хосе, одолев украинскую теннисистку Катерину Бондаренко (56) - 6:3, 6:7 (7:9), 7:5.

В поединке второго раунда белоруска должна была встретиться с седьмой ракеткой планеты испанкой Гарбинье Мугурусой, но та снялась с турнира и соперницей Виктории Азаренко стала россиянка Анна Блинкова (101), которая разгромно проиграла ей со счетом 6:1, 6:0.

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