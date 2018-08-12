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04. 08. 2018

Кипрский АПОЭЛ расторг контракт с белорусским футболистом

Кипрский футбольный клуб АПОЭЛ из Никосии вечером 3 августа объявил в Twitter о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон с 27-летним белорусским защитником Денисом Поляковым.

Ранее одной из вероятных причин расторжения контракта назывался перебор клубом легионеров, передает by.tribuna.com.

Денис Поляков перешел в АПОЭЛ в декабре 2017 года и провел за команду 16 матчей в первенстве Кипра, выиграв чемпионат страны. Ранее он выступал за солигорский «Шахтер» и борисовский БАТЭ. С 2010 года футболист играет за национальную сборную Беларуси.

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