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04. 08. 2018

Нацбанк готовит новые меры для дедолларизации экономики

В Беларуси готовятся новые меры для дедолларизации экономики. Об этом председатель правления Нацбанка Павел Каллаур рассказал в интервью газете "Рэспублiка". Так, по его словам, готовящиеся изменения в Налоговый кодекс отменяют возможность уплаты почти любого налога в иностранной валюте.

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Кроме того, планируются изменения в Гражданский кодекс, предполагающие, что денежные обязательства в валюте будут возможны, только когда законодательство разрешает расчеты в ней.

Также планируется установить исчерпывающий узкий перечень случаев использования валюты во внутренних расчетах с одновременным отказом от разрешительного порядка проведения таких операций для отдельных субъектов хозяйствования.

Помимо этого, Нацбанк выработал согласованную с минфином позиция по ограничению эмиссии на внутреннем рынке облигаций, номинированных в валюте, для всех субъектов корпоративного сектора, включая банки. Этот подход уже поддержал Совмин.

При этом Павел Каллаур подчеркнул, что дедолларизацию следует проводить вместе с либерализацией валютного законодательства. По его мнению, комплексная и параллельная реализация мероприятий в обоих направлениях должна дать синергетический эффект.

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