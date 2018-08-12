Нацбанк и МАРТ попытаются смягчить ценовые шоки у граждан

Национальный банк Беларуси и Министерство антимонопольного регулирования и торговли вырабатывают механизмы для смягчения роста цен на некоторые товары. Об этом председатель правления Нацбанка Павел Каллаур рассказал в интервью газете "Рэспублiка".

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По его словам, необходимо уменьшать психологический эффект, когда люди по одной или нескольким группам важных для них товаров формируют свои ощущения об инфляции. В связи с этим Нацбанк и МАРТ вырабатывает механизмы смягчения ценовых шоков на отдельные товарные группы. Павел Каллаур также подчеркнул важность того, чтобы контролируемые государством цены на ЖКУ, транспорт, связь увеличивались не больше, чем планируемая базовая инфляция.

Кроме того, заявил он, Нацбанк должен стать центральной фигурой в вопросах освещения инфляции, а его посылы должны быть четко и доступно сформулированы, чтобы влиять на поведение экономических агентов в части ценовой политики. В результате, уверен Павел Каллаур, даже вербальные заявления и сигналы центробанка будут влиять на состояние рынка.