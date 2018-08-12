Организатора секс-вечеринок под Минском обвиняют в насилии

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера задержан организатор секс-вечеринок под Минском. Об этом говорится на официальной странице министерства внутренних дел Беларуси в Facebook.

Мужчине инкриминируется совершение насильственных действий во время секс-вечеринок. Ранее он был судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи. Как сообщал Телеграф, в ночь с 27 на 28 июля в поселке Боровляны Минского района милицейский спецназ ворвался на закрытую вечеринку свингер-клуба Kazanova Party и задержал его участников. В МВД считают, что это была не вечеринка с участием любителей свободного секса, а самый настоящий подпольный бордель. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby