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04. 08. 2018

Организатора секс-вечеринок под Минском обвиняют в насилии

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера задержан организатор секс-вечеринок под Минском. Об этом говорится на официальной странице министерства внутренних дел Беларуси в Facebook.

Мужчине инкриминируется совершение насильственных действий во время секс-вечеринок. Ранее он был судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи.

Как сообщал Телеграф, в ночь с 27 на 28 июля в поселке Боровляны Минского района милицейский спецназ ворвался на закрытую вечеринку свингер-клуба Kazanova Party и задержал его участников. В МВД считают, что это была не вечеринка с участием любителей свободного секса, а самый настоящий подпольный бордель.

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