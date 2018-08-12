В Минске троллейбус снес осветительную мачту

В Минске вечером 3 августа троллейбус под управлением 61-летней женщины-водителя врезался в столб. Инцидент произошел на улице Гурского. При движении в сторону улицы Янки Брыля по неустановленным пока причинам водитель выехала за пределы проезжей части и врезалась в осветительную мачту.

смотрите также Водитель мог уснуть за рулем: возле Орши опрокинулся туристический автобус В момент аварии в троллейбусе находилось несколько десятков пассажиров. В результате ДТП никто из них серьезно не пострадал. За помощью обратились две пожилые женщины, сообщают «АиФ Беларусь». По данному факту проводится проверка. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby