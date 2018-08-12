Лента RSS
Подписаться на ленту
04 августа 2018, суббота, 16:22
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,33
04. 08. 2018

В Минске троллейбус снес осветительную мачту

В Минске вечером 3 августа троллейбус под управлением 61-летней женщины-водителя врезался в столб. Инцидент произошел на улице Гурского. При движении в сторону улицы Янки Брыля по неустановленным пока причинам водитель выехала за пределы проезжей части и врезалась в осветительную мачту.

смотрите также Водитель мог уснуть за рулем: возле Орши опрокинулся туристический автобус

В момент аварии в троллейбусе находилось несколько десятков пассажиров. В результате ДТП никто из них серьезно не пострадал. За помощью обратились две пожилые женщины, сообщают «АиФ Беларусь».

По данному факту проводится проверка.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.