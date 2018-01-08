В Мексике потерпел крушение самолет с 101 человеком на борту



В мексиканском штате Дуранго разбился самолет авиакомпании Aeromexico, на боту которого находился 101 человек. Об этом сообщается в Twitter компании.

Потерпел крушение самолет Embraer-190. Он упал после взлета из аэропорта Дуранго в Мехико. Самолет перевозил на борту 97 пассажиров и четырех членов экипажа.

Губернатор штата сообщил в Twitter, что в результате крушения самолета никто не погиб, пострадали 80 человек.

Причины авиакатастрофы в данный момент неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, ранее в ЮАР разбился пассажирский самолет. В результате катастрофы пострадали около 20 человек.

В мае на Кубе разбился самолет Boeing 737-200, погибли 111 человек.

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Источник: korrespondent.net