Два туристических поезда столкнулись в Перу



В результате столкновения двух туристических поездов в районе Мачу-Пикчу пострадали 23 человека, сообщает Republica.

Инцидент произошел из-за перекрытия железнодорожных путей туристами, не сумевшими приобрести билеты на поезд. В результате один состав не смог отправиться от станции, и в него врезался следующий.

При столкновении ранения получили 23 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в Киевской области поезд сбил на переезде автомобиль, в результате погибли два человека.

В Черновицкой области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с поездом погибли два человека, еще семь пострадали.

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Источник: korrespondent.net