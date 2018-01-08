Осужденный за убийство Немцова объявил голодовку



Осужденный за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова Заур Дадаев объявил голодовку в колонии. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его адвокат Роза Магомедова.

Дадаев, получивший 20 лет, отбывает срок в Иркутске в колонии №3 для бывших сотрудников правоохранительных органов, так как служил во внутренних войсках МВД РФ.

По словам адвоката, причиной голодовки стало помещение ее подзащитного в штрафной изолятор.

"По необоснованному помещению в ШИЗО голодают три человека Аслаханов Анвар Абуевич, Засетов Эдуард Майрамович, Купцов Александр, Дадаев Заур", – написала Магомедова.

Напомним, Бориса Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. В 2017 году суд признал виновными в его убийстве Заура Дадаева, которого следствие считает непосредственным исполнителем, а также Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Им назначили от 11 до 20 лет колонии.

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Источник: korrespondent.net