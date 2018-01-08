В Греции опознали 76 жертв лесных пожаров



Власти Греции идентифицировали 76 человек, ставших жертвами лесных пожаров, сообщает Associated Press.

Официальное число пропавших без вести составляет восемь человек. Число погибших по-прежнему составляет 91 человек.

Спасательные суда и дайверы обследуют прибрежную зону в поисках тел. Застигнутые пожарами люди порой пытались спастись в море, и некоторые из них утонули.

Напомним, лесной пожар вспыхнул 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро из-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания – небывалая жара. Власти также рассматривает версию поджога.

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Источник: korrespondent.net