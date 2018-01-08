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01. 08. 2018

Пенс призвал создать в США ведомство по кибербезопасности


США должны создать специальное ведомство по кибербезопасности, заявил вице-президент страны Майк Пенс.
 
Выступая на форуме по кибербезопасности в Нью-Йорке, Пенс подчеркнул, что за последний год руководством США были предприняты беспрецедентные меры по укреплению цифровой инфраструктуры и обороны.
 
"Америка зависит от цифрового мира все больше с каждым днем. Американская цифровая инфраструктура постоянно подвергается кибератакам", – заявил он.
 
Пенс отметил, что в 2018 году администрация президента Дональда Трампа запросила у Конгресса рекордные 15 млрд долларов на кибербезопасность.
 
"Но этот чрезвычайно важный вопрос требует большего, чем просто финансирования. Америка также нуждается в централизованном хабе по кибербезопасности", – заявил вице-президент США.
 
По словам Пенса, это должно быть создано ведомство, которое соединит "ресурсы национального правительства для уделения внимания кибербезопасности".
 
США готовят новые санкции против России в оборонной сфере
 
Ранее сообщалось, что в Киберкомандовании США создана рабочая группа по противодействию российским угрозам в киберпространстве.

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Источник: korrespondent.net

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