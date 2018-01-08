Иран в ближайшее время захочет начать переговоры с США – Трамп



Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран в обозримом будущем захочет приступить к переговорам с Вашингтоном.

"Я надеюсь, что с Ираном все получится хорошо, у них сейчас много сложностей. И у меня есть ощущение, что они очень скоро будут с нами говорить. Может, и нет, но и это тоже будет нормально", – сказал он во время выступления перед сторонниками во Флориде во вторник, 31 июля.



Напомним, ранее Трамп заявил о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий.



В Иране подчеркнули, что переговоры с США возможны при условии возвращения Вашингтона к ядерной сделке.

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Источник: korrespondent.net