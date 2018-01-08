Итоги 31.07: Убийство ветерана АТО и санкции ЕС



Цены на нефть резко упали

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевела на $1,33 (1,76%) – до $74,22 за баррель.

Стоимость нефти WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $1,41 (2,01%) – до $68,72 за баррель.

В Бердянске выстрелами в спину убили ветерана АТО

В Бердянске Запорожской области застрелили активиста, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной Сармат). Нападение произошло во дворе гостиницы, принадлежащей семье Олешко по Восточному проспекту.

Двое людей, приехавших на красном автомобиле, предположительно марки Таврия, вошли во двор и выстрелили в спину ветерану АТО.

Предполагаемых убийц Олешко поймали за несколько часов. Машина, в которой находилось четверо мужчин, была перехвачена полицией близ села Приморское Запорожской области, киллеры пытались скрыться, но их задержали.

Евросоюз ввел санкции из-за моста в Крым

Европейский союз ввел санкции в отношении шести российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение ЕС и заявил, что вместе с предыдущими санкциями Кремль получил жесткий ответ на вопрос о том, чей Крым.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины направило в Кабинет министров предложение о введении санкции в отношении 19 российских компаний и 22 физических лиц, связанных со строительством Керченского моста.

В Украине остался один производитель легковых автомобилей

В первом полугодии 2018 года все легковые автомобили в Украине выпускал только завод Еврокар.

Выпуск легковых автомобилей в Украине вырос на 8,8% до 3349 единиц, тогда как за аналогичный период прошлого года Еврокар произвел 2785 авто, еще 293 автомобиля – Запорожский автозавод (ЗАЗ).

Канада ввела биометрический контроль для граждан Украины

Канада начала собирать биометрические данные у всех граждан Украины, которые просят о визе.

Отпечатки пальцев и электронная фотография отныне будут требоваться для получения туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде.

Биометрика будет собираться у каждого просителя лишь раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

КНДР и Южная Корея договорились убрать посты охраны

Представители КНДР и Южной Кореи провели встречу, на которой достигли соглашений по нескольким вопросам сферы безопасности. Переговоры прошли в пограничном пункте Пханмунджом.

Стороны договорились в пробном режиме убрать посты охраны из демилитаризованной пограничной зоны.

Суд вынес первый приговор по "вышкам Бойко"

Шевченковский райсуд Киева дал пять лет условно фигурантке дела так называемых "вышек Бойко", бывшему инженеру Черноморнефтегаза Анастасии Цибульской.

Цибульскую признали виновной в присвоении имущества путем злоупотребления властью, служебном подлоге и создании преступной организации. В то же время ее освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в год.

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Источник: korrespondent.net