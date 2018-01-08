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01. 08. 2018

Сутки в зоне ООС: 36 обстрелов, ранен военный

За прошедшие сутки, 31 июля, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий ВСУ был ранен, сообщает в среду, 1 августа, пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

«За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен», - говорится в сообщении.

Напоними, в районе ООС за прошедшие сутки, 30 июля, сепаратисты 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В результате ранены трое украинских военных.

Ранее собщалось, что на Донбассе один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва во время инженерной разведки.

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Источник: korrespondent.net

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