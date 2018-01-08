Трамп объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Об этом он сказал своим сторонниками в городе Тампа штата Флорида, соответствующее видео опубликовал канал CNBC в YouTube.

"Многие люди не знают, но мы уже начали строить стену. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены, но, мы будем об этом говорить, нам нужно больше. Мы будем идти на решительные действия, но мы их получим", - заверил американский лидер.

Трамп объяснил, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", а "демократы выступают за открытие границы", что, по мнению главы США, равносильно "массивному распространению преступности". По его словам, они хотят, чтобы синдикат MS-13 или Mara Salvatrucha "правили страной".

"Этого не произойдет", - заявил Трамп.

По его словам, американские правоохранительные органы противостоят таким группировкам.

"Мы хотим, чтобы безопасность наших границ была на максимуме", - сказал американский лидер.

Он добавил, что в США будет мощная защита границы, в том числе стена.

Mara Salvatrucha - международная преступная группировка, которая действует в Центральной и Северной Америке, в основном в США, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.

Напомним, 29 июля Трамп заявил, что может прекратить работу американского правительства, если демократы заблокируют его иммиграционную реформу. По его словам, он сделает это, если члены Демократической партии не проголосуют за пакет законов, который, в том числе предусматривает строительство стены на границе с Мексикой и отменяет миграционную лотерею.

Ранее избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что остался доволен итогами телефонной беседы с Трампом.

В марте 2018 года сенат США принял закон о бюджете, в котором $1,6 млрд было выделено на строительство стены на мексиканской границе. Администрация Трампа запрашивала на эти цели $25 млрд.

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Источник: korrespondent.net