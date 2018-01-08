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01. 08. 2018

Украинские партнеры Манафорта требовали не регистрировать доходы - адвокат

Адвокат политтехнолога Пола Манафорта Томан Зенле во время судебного заседания заявил, что украинские бизнес-партнеры экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа требовали, чтобы он не регистрировал свои доходы. Об этом сообщает AP.

По словам защитника, незарегистрированные доходы Манафорта были условием от его украинских коллег.

По данным следствия, Манафорт сотрудничал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, бизнесменами Ринатом Ахметовым и Сергеем Левочкиным, а так же другими людьми, которые были приближенными к экс-президенту.

"Они требовали, чтобы это было сделано именно таким образом", - подчеркнул во время суда Зенле.

За свои услуги политтехнолога в Украине, экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа получал деньги через тайные схемы.

Также, адвокат добавил, что его подзащитный не собирался вводить в заблуждение власти США о своих доходах.

Напомним, 31 июля начался суд над Полом Манафортом, который обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет работы с бывшим руководством Украины.

Следствие считает, что за время работы в Украине Манафорт заработал больше 60 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт в 2014 году сотрудничал с мэром Киева Виталием Кличко. 

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Источник: korrespondent.net

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