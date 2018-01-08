Из-за грозы и сильного ветра в Украине обесточены 118 населенных пунктов. Об этом в среду, 1 августа, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 118 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Львовская - 59 н.п., Тернопольская - 28 н.п., Волынская - 22 н.п. и Черновицкая - 9 н.п.", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее Корреспондент.net сообщал о последствиях непогоды во Львове, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

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Источник: korrespondent.net