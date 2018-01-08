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01. 08. 2018

Убийство в Бердянске: задержаны пять подозреваемых

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бывшего добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко (позывной Сармат). Об этом в среду, 1 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми, в городе Васильевка Запорожской области. Еще один злоумышленник был разыскан и задержан полицейскими в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении указанного преступления.

Также сообщается, что на одной из улиц Бердянска был найден автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья.

Как сообщалось, Олешко был застрелен из ружья в спину на глазах у жены и друга во дворе отеля, который принадлежит его семье.

В течение нескольких часов были задержаны четверо подозреваемых. 

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Источник: korrespondent.net

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