Убийство в Бердянске: задержаны пять подозреваемых

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бывшего добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко (позывной Сармат). Об этом в среду, 1 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми, в городе Васильевка Запорожской области. Еще один злоумышленник был разыскан и задержан полицейскими в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении указанного преступления.
Также сообщается, что на одной из улиц Бердянска был найден автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья.
Как сообщалось, Олешко был застрелен из ружья в спину на глазах у жены и друга во дворе отеля, который принадлежит его семье.
В течение нескольких часов были задержаны четверо подозреваемых.
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Источник: korrespondent.net
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