Убийство в Бердянске: задержаны пять подозреваемых

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бывшего добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко (позывной Сармат). Об этом в среду, 1 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми, в городе Васильевка Запорожской области. Еще один злоумышленник был разыскан и задержан полицейскими в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении указанного преступления.

Также сообщается, что на одной из улиц Бердянска был найден автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья.

Как сообщалось, Олешко был застрелен из ружья в спину на глазах у жены и друга во дворе отеля, который принадлежит его семье.

В течение нескольких часов были задержаны четверо подозреваемых.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net