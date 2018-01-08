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01. 08. 2018

У Манафорта было 30 счетов для доходов из Украины

Бывший политтехнолог экс-президента Виктора Януковича Пол Манафорт имел больше трех десятков счетов, на которых хранил полученные в Украине деньги. Об этом сообщил госпрокурор США Юзо Асоние, пишет Reuters.
 

“Пол Манафорт, бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа, открыл более 30 банковских счетов в трех иностранных валютах, чтобы “получать и скрывать своих доходы из Украины”, - говорится в статье.

Информацию о счетах Манафорта прокурор раскрыл во время своего вступительного слова.

Как известно, накануне в США начался суд над Манафортом. Его, в частности, обвиняют в отмывании денег, полученных от бывшей украинской власти.

Во время первого заседания адвокат Манафорта Томан Зенле заявил, что украинские бизнес-партнеры подсудимого требовали, чтобы он не регистрировал свои доходы. 

Следствие считает, что за время работы в Украине Манафорт заработал больше 60 миллионов долларов.

Ожидается, что первый этап слушание продлится три недели. В сентябре во время слушаний по другому делу Манафорт предстанет перед окружным судом округа Колумбия.

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Источник: korrespondent.net

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