У Манафорта было 30 счетов для доходов из Украины

“Пол Манафорт, бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа, открыл более 30 банковских счетов в трех иностранных валютах, чтобы “получать и скрывать своих доходы из Украины”, - говорится в статье.
Информацию о счетах Манафорта прокурор раскрыл во время своего вступительного слова.
Как известно, накануне в США начался суд над Манафортом. Его, в частности, обвиняют в отмывании денег, полученных от бывшей украинской власти.
Во время первого заседания адвокат Манафорта Томан Зенле заявил, что украинские бизнес-партнеры подсудимого требовали, чтобы он не регистрировал свои доходы.
Следствие считает, что за время работы в Украине Манафорт заработал больше 60 миллионов долларов.
Ожидается, что первый этап слушание продлится три недели. В сентябре во время слушаний по другому делу Манафорт предстанет перед окружным судом округа Колумбия.
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Источник: korrespondent.net
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