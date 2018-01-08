Полиция задержала сепаратиста, захватывавшего админздания в Луганске

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 54-летнего жителя г. Северодонецк, который участвовал в вооруженном захвате административных зданий г. Луганск и Луганского пограничного отряда. Об этом сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Погукай в своем Facebook.

Правоохранители установили, что в феврале 2014 года сепаратист активно участвовал в расшатывании политической обстановки в Северодонецке, выступал на сходках граждан с призывами государственного переворота и проведения референдума.

"В апреле вступил в формирование сепаратистов, дислоцировавшихся в захваченном ими здании СБУ. Получив камуфляжную форму и автоматическое оружие, осуществлял охрану территории, прилегающей к СБУ, выдавал сепаратистам вооружения и боеприпасы, наблюдал за пленными, которые содержались в здании СБУ", - говорится в сообщении.

Чуть позже задержанный, по данным полиции, будучи гранатометчиком, принимал активное участие в боях вблизи пгт. Райгород, в захвате военкомата Луганска, воинской части №3035 и Луганского пограничного отряда, в ходе которого были ранены 11 пограничников.

"После конфликта со своим командиром Павлом Дремовым уехал в Россию, в г. Воркута, где находился до 2018 года. Несколько дней назад сепаратист по российскому паспорту вернулся на территорию Украины и приехал в г. Северодонецк, где был задержан полицейскими", - рассказала Погукай.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В настоящее время проводится досудебное следствие, документируется преступная деятельность задержанного, устанавливаются его связи.

Напоними, ранее в Донецкой области сепаратист добровольно сдался полиции.

Перед этим сообщалось, что в Бахмуте экс-боец ДНР сдался полиции. Бывший сепаратист решил использовать законную возможность освободиться от уголовной ответственности и сам пришел к полицейским.

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Источник: korrespondent.net