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01. 08. 2018

Жертвами нападения боевиков в Афганистане стали 26 человек

В результате нападения на правительственное здание в городе Джелалабад на востоке Афганистана погибли 26 человек, еще 31 ранен. Об этом сообщает АР.

Отмечается, что среди погибших большое количество женщин и детей, а также полицейские.

Двое террористов было уничтожено сотрудниками службы безопасности Афганистана. Пока никто не взял на себя ответственность за теракты.

Напомним, накануне боевики напали на админздание, взяв в заложники, по некоторым данным, до 40 человек.

Ранее в Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития (MRRD) - погибли по меньшей мере семь человек и 13 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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