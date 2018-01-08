В Житомире задержали сбежавшего от конвоиров через туалет заключенного

В Житомире в ночь на 1 августа полиции удалось задержать заключенного, который накануне сбежал от конвоиров через окно в туалете. Об этом сообщила спикер пресс-службы областной полиции Алла Ващенко, передает местное издание Бердичев BIZ.

Отмечено, что преступник сбежал из тюрьмы во вторник, 31 августа, около часа дня, выбравшись из медицинского учреждения через окно туалета, и спрятавшись в неизвестном направлении. Беглеца объявили в розыск.

«Заключенный - Пузовиков Артем Игоревич 1998 года рождения. Отбывая заслуженное наказание за разбой, бандит умудрился обвести вокруг пальца своих конвоиров и бежать из Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра, куда его привезли работники пенитенциарной службы в связи с частыми жалобами заключенного на состояние здоровья», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сбежал еще один заключенный.

Несколькими неделями ранее из колонии в Бердичеве сбежали двое заключенных. Полиция Житомирской области объявила в розыск заключенных.

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Источник: korrespondent.net