Лента RSS
Подписаться на ленту
01 августа 2018, среда, 12:20
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
01. 08. 2018

В Житомире задержали сбежавшего от конвоиров через туалет заключенного

В Житомире в ночь на 1 августа полиции удалось задержать заключенного, который накануне сбежал от конвоиров через окно в туалете. Об этом сообщила спикер пресс-службы областной полиции Алла Ващенко, передает местное издание Бердичев BIZ.

Отмечено, что преступник сбежал из тюрьмы во вторник, 31 августа, около часа дня, выбравшись из медицинского учреждения через окно туалета, и спрятавшись в неизвестном направлении. Беглеца объявили в розыск.

«Заключенный - Пузовиков Артем Игоревич 1998 года рождения. Отбывая заслуженное наказание за разбой, бандит умудрился обвести вокруг пальца своих конвоиров и бежать из Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра, куда его привезли работники пенитенциарной службы в связи с частыми жалобами заключенного на состояние здоровья», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сбежал еще один заключенный.

Несколькими неделями ранее из колонии в Бердичеве сбежали двое заключенных. Полиция Житомирской области объявила в розыск заключенных

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.