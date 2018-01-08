Украина принимает участие в учениях НАТО в Грузии

В среду, 1 августа, в Грузии стартуют многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Грузии.

В учениях примут участие 3 000 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. На этот раз в учениях также будет участвовать авиационная поддержка США и бронетранспортеры Германии.

"Эти учения проводятся в Грузии уже в четвертый раз и направлены на повышение квалификации в оборонительных и наступательных операциях, повышение готовности и совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, а также вносят вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Сценарий учений включает штабные и полевые тренировки, стрельбы, маневры и элементы боевой поддержки в оборонительных и наступательных операциях.

США перебросили на учения в Грузию из Европы военную технику, включая бронетранспортеры Stryker, боевые машины пехоты Bradley и пять танков Abrams (M1A2).



Техника была доставлена морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти. Также в учениях будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk.

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Напомним, с 9 по 21 июля в Украине проходили международные военные учения Sea Breeze-2018.

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Источник: korrespondent.net