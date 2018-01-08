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01. 08. 2018

Полиция задержала поставщиков и торговцев оружием

Правоохранители совместно с СБУ задержали двух членов организованной преступной группы, которая занималась поставками в Украину нелегального оружия и его продажей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, 1 августа.

По словам первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, было проведено 50 обысков на территории семи областей Украины.

Аброськин уточнил, что злоумышленники модернизировали и распространяли стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатку через Интернет, используя различные сервисы экспресс-доставки.

В ходе проведения оперативно-розыскных действий полицейские установили места расположения мастерских.

В результате обысков правоохранители изъяли автоматы, пистолеты, несколько тысяч патронов, глушители и гранаты.  Также изъяты металлообрабатывающие станки, детали к нарезному огнестрельному оружию - магазины, рамки со стволами, стволы, рукоятки.

Действия злоумышленников были квалифицированы следователями по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Ранее в Харьковской области правоохранители выявили и задержали членов группировки, торговавшей оружием.

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Источник: korrespondent.net

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