В Одесской области местные жители перекрыли трассу

Трассу между Одессой и Измаилом блокируют в обе стороны местные жители, которые протестуют против действий местной власти, которая передала в аренду их землю. Об этом в среду 1 августа, сообщает 112 Украина.

На трассе образовалась пробка как в сторону Одессы, так и в направлении Измаила. На место происшествия прибыла полиция.

По словам протестующих, они уже несколько лет пытаются вернуть свою землю, по их словам - отобранную незаконно.

"Был получен еще один отказ, совсем новый, мы его получили, находясь на приеме у председателя районной государственной администрации Мусиенко Дениса Владимировича, который не разобрался в проблеме. Мы думаем, что, злоупотребляя своими полномочиями, он не дал людям реализовать свое право и еще раз намеренно затягивает и не дает распоряжение, чтобы люди могли зарегистрировать использование этого земельного участка", - говорит адвокат Андрей Шимшик.

Протестующие требуют у районных властей разрешения на оформление земельных участков, на которые они имеют законные права.

"Суды устраивают нам волокиту, уже годами, по два, по три года ходим по судам и ничего не можем разобраться, не знаем, что делать дальше", - говорит потерпевшая Кулина Карапетова.

Люди надеются, что хотя бы такие акции протеста привлекут внимание властей и поспособствуют разрешению проблемной ситуации.

Напомним, накануне из-за аналогичной проблемы жители Болградского района Одесской области перекрыли две трассы: Одесса - Рени и Одесса - Болград.

Напомним, 23 июля возле населенного пункта Сарата Одесской области протестующие перекрыли трассу Одесса - Рени. Причина акции - плохое состояние автомобильных дорог, соединяющих Саратский, Тарутинский и Арцизский районы.

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Источник: korrespondent.net