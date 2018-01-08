Нацкорпус устроил в Херсоне пикет с дымовыми шашками

В Херсоне в среду, 1 августа, представители Нацкорпуса пикетировали здание нацполиции в Херсоне, а затем зажгли дымовые шашки под областной прокуратурой. Причиной протестов стало нападение с кислотой на чиновницу Екатерину Гандзюк, которое произошло накануне.
Присутствующие на акции заявили, что они пришли поддержать Гандзюк, а также требовать отчета о расследовании других нападений на активистов и журналистов, сообщают представители организации в Facebook.
Журналист Сергей Никитенко сообщил, что в прокуратуре сначала отказались выходить к пикетчикам. Но когда представители Нацкорпуса зажгли дымовые шашки, их все-таки принял прокурор.
Сейчас протестующие общаются с прокурором.
Как сообщалось, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу городского совета Екатерину Гандзюк.
Сегодня местное издание Херсон Daily сообщает, что пострадавшую перевозят в Киев. А адвокат Маси Найем заявил, что экспертиза установила, чем именно облили Гандзюк. Это была концентрированная серная кислота.
Напомним ранее в России школьнице плеснули в лицо кислотой из окна дома.
Источник: korrespondent.net
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