"Я - укроп". Российских журналистов убили в ЦАР

В Центральноафриканской Республике погибли россияне - журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Они поехали в ЦАР для работы над документальным фильмом о деятельности российской частной военной кампании Вагнер. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Кто убил российских журналистов в Африке

Военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко отправились в ЦАР 27 июля для съемок фильма о деятельности в этой стране российских частных военных компаний.

Работа велась в рамках совместного проекта с онлайн-ресурсом Центр управления расследованиями, который финансируется бывшим нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским и специализируется на расследованиях о российских чиновниках и околовластных бизнесменах.

Во вторник, 31 июля, стало известно об их убийстве. Первым о гибели россиян сообщило французское агентство AFP. По данным издания, троих россиян остановили на КПП, а затем убили "неизвестные вооруженные мужчины".

Тела погибших нашли к северу от Банги, столицы ЦАР, и доставлены во вторник утром на базу миссии ООН в Сибю.

Их водитель выжил и дал показания о нападении.

"Несколько вооруженных лиц выскочили из зеленых насаждений у обочины дороги и открыли огонь по транспортному средству", - рассказал он.

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко убиты в ЦАР, где они снмали материал о деятельности ЧВК «Вагнер». Помним и скорбим pic.twitter.com/1LFWWvfWz1 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 31 июля 2018 г.

У убитых при себе были пресс-карты российских СМИ, однако в посольстве РФ о российских журналистах в стране ничего не знали. МИД России сообщили, что съемочная группа прилетела по туристическим визам.

Российские власти занимаются подготовкой к отправке погибших журналистов на родину. В Следкоме РФ возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек.

По данным организации, для которой снимался фильм, с места преступления пропала аппаратура и значительная сумма денег.

Заместитель главного редактора Центра управления расследованиями Анастасия Горшкова рассказала Дождю подробности командировки журналистов.

Группа приехала в ЦАР в субботу, 28 июля и на следующий день отправилась на базу ЧВК Вагнера в президентском дворце бывшего главы государства, диктатора Жана Беделя Бокассы. Их не пустили на территорию, потребовав аккредитацию местного военного ведомства.

ЦАР - одна из беднейших стран. За пределами столицы электричества нет нигде / Getty

В тот же день около отеля двое полицейских потребовали и получили от журналистов взятку (около 100 долларов) за "незаконное использование съемочной аппаратуры".

Вечером воскресенья, 29 июля, группа должна была поехать на встречу со своим "фиксером" (помощником-консультантом - ред.) из миссии ООН по имени Мартин в другой город, находящийся в 400 километрах от Банги. Водителя для этой поездки им рекомендовал сам Мартин.

С собой у Джемаля, Расторгуева и Радченко было около восьми тысяч долларов, две камеры и другая дорогостоящая техника. Выезд был запланирован на семь вечера.

Представитель властей Сибю Марселин Йойо рассказал AP, что предупреждал россиян об опасности передвижения по стране ночью.

Он также выдвинул несколько иную версию того, как произошло само нападение: согласно ей, съемочную группу перед убийством захватили в плен около десяти человек в тюрбанах, говоривших на арабском языке.

Источник Медиазоны подтвердил, что членов съемочной группы убили, когда они ехали на встречу со своим помощником и везли с собой дорогую технику. По одной из версий, напавшие на автомобиль, возможно, хотели совершить ограбление.

Вместе с тем издатель Новой газеты, с которой сотрудничал Джемаль, считает этот сценарий маловероятным, поскольку, по его словам, репортер обладал большим опытом работы в горячих точках.

В свою очередь, центральноафриканское агентство CNC 31 июля сообщило, что в Дамаре, в 75 километрах от столицы Банги, население восстало против "российских солдат-наемников", которые прибыли для обучения военнослужащих ВС ЦАР обращению с оружием и убили одного из местных жителей.

Как в этой связи уточняет Эхо Москвы, нападение на Джемаля и его коллег могло стать местью за произошедшее. По другой версии, убийство могли совершить сами наемники.

Еще одна версия: россияне могли быть убиты боевиками мусульманского повстанческого движения Селека.

Чем известны Джемаль, Расторгуев и Радченко

Орхан Джемаль родился в 1966 году, с середины 90-х работал в газетах Вечерняя Москва, Независимая газета, Новая газета и других изданиях.

Работал в качестве военного корреспондента во время российско-грузинской войны 2008 года, а также в Афганистане, Ираке, Ливане, Ливии, Сирии и Саудовской Аравии.

О вооруженном конфликте России с Грузией в 2008 году репортер написал книгу "Война. Хроника пяти дней".

В августе 2014 года, когда сепаратисты развернули контрнаступление на позиции украинской армии и существовала серьезная угроза штурма Мариуполя, Джемаль был там, рассказал журналист Русской службы Би-би-си Илья Барабанов, который был вместе с Орханом.

"Еще сильно хромавший Орхан садился за руль автомобиля и уверенно ехал через линию фронта: его опыта военного журналиста и авторитета хватало, чтобы решить любую спорную ситуацию на любом блокпосту", - рассказывал корреспондент.

Месяц назад Джемаль давал интервью Радио Свободе, в котором назвал себя проукраинским человеком.

"Я - "укроп", я проукраинский человек в этом смысле. Я-то как раз считаю, что у местных, у жителей, у населения есть право на восстание и на самоопределение, и это право выше права на государственную целостность. Но я же там был много и иногда довольно подолгу, и я видел, что это очень быстро перестало быть восстанием местных. Я скажу больше - это вообще не было так уж восстанием местных", - рассказывал он.

Как рассказал Барабанов, они с Джемалем помогали вывести из плена украинских военных, которых местный полевой командир ДНР готов был отпустить.

"Украинские военные ехать забирать своих пленных так глубоко в тыл врага боялись и обратились за помощью к российским журналистам. Найти таксиста, готового на такое приключение, было еще сложнее. Спустя час Джемаль через многочисленных знакомых связался с волонтерами, которые согласились выделить для этой операции свою Ниву. Через несколько часов мы уже были на российской границе", - рассказал журналист.

Коллега Джемаля Михаил Зыгарь рассказал Медузе, как Орхан попал в плен к Азову.

"1 сентября 2014 года Орхана и корреспондента Дождя Тимура Олевского захватили бойцы батальона Азов. Им на головы надели мешки, посадили в подвал и несколько часов допрашивали. А потом, выяснив, кто они, отпустили. И Орхан продолжил работать, как ни в чем ни бывало", - рассказал он.

47-летнего ростовчанина Александра Расторгуева называли одним из самых значительных и радикальных режиссеров российского кино. Из его пятнадцати экранных работ некоторые выполнены в редком жанре документальной комедии.

Один из самых важных фильмов Расторгуева - Чистый четверг о солдатах чеченской войны.

"Расторгуев принадлежал к группе дерзких, бесстрашных, социально активных документалистов, работал вместе с Виталием Манским, потом - с Павлом Костомаровым и Алексеем Пивоваровым (втроем они сняли фильм Срок. Начало большой истории о протестном движении в России). Он не боялся самых острых и опасных тем, поэтому его центральноафриканский проект - неслучайное продолжение аналитической работы выдающегося кинематографиста", - пишет Коммерсант.

В интервью журналу Сеанс в 2008 году на вопрос о главном качестве режиссера Расторгуев перечислил сразу два десятка: "Замах. Слух. Вера в чудо. Глагольность. Ярость. Умение терпеть. Наивность. Звериное чутье. Кошачесть. Маятник. Доверие себе. Многоликость. Бульдожья хватка. Нежность. Жар. Жажда жизни. Безумие. Умение не мешать. Распятость миром. Легкость. Везучесть. Коварство. Горе. Дар".

33-летний фотограф Кирилл Радченко с 2016 года работал видеомонтажером и оператором независимого абхазского сетевого агентства ANNA-News, специализирующегося на военной хронике. В 2017 году на портале выходили его фоторепортажи из Сирии.

Фотографии Радченко из Сирии:

#aĺeppo #haleb Публикация от Kir Rad (@kirrad) 25 Фев 2018 в 9:20 PST

Cмотрите фотогалерею: "Я - укроп". Российских журналистов убили в ЦАР

Что Вагнер делает в ЦАР

О российском присутствии в ЦАР, всегда бывшей зоной особого влияния Франции, заговорили в последний год. После того как в 2014 году Совбез ООН наложил на страну оружейное эмбарго, ее власти стали искать другие возможности для борьбы с вооруженными повстанцами.

В 2016 году к власти пришел нынешний президент Фостен-Аршанж Туадера, контакты между Банги и Москвой заметно активизировались. Россия стала поставлять в ЦАР оружие, туда поехали военные инструкторы. Затем появились сообщения о том, что в ЦАР начали действовать и негосударственные структуры, в частности ЧВК Вагнера, пишет Коммерсант.

Французское издание Le Monde писало, что в пользование Москве был передан дворец Беренго в столице и окружающие его 40 гектаров - место, которое "превратили в военный лагерь".

Вместе с оружием, как заявляли ранее в МИД РФ, в ЦАР прибыли пять российских офицеров и 170 российских гражданских инструкторов, которым предстояло обучить центральноафриканских военных.

В поисках алмазов / Getty

Ситуацию в ЦАР эксперты характеризуют как крайне нестабильную и криминогенную. Это связано с межконфессиональным конфликтом, который начался там в 2013 году.

Тогда мусульмане захватили столицу республики Банги и свергли президента-христианина Франсуа Бозизе. Христиане в свою очередь начали расправу над представителями мусульманской общины. Чтобы стабилизировать ситуацию в ЦАР, ООН развернула там воинский контингент.

"Типичная для Африки ситуация: сама по себе страна очень бедная - и в то же время богатая природными ресурсами, включая алмазы и уран", - сказал замдиректора Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко.

Источник: korrespondent.net