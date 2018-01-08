Дело о нападении в Херсоне переквалифицировали в покушение на убийство

Полиция переквалифицировала уголовное производство о причинении тяжких телесных повреждений чиновнице Херсонского горсовета Екатерине Гандзюк в покушение на убийство с особой жестокостью. Об этом на брифинге в среду, 1 августа сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий, сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что согласно полученному заключению экспертов, Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. У нее пострадали туловище, рука (больше 30% тела) и левый глаз. Всего нападающий выплеснул около литра жидкости.

По словам замначальника, опрошены жители 10 многоквартирных домов, которые на момент совершения преступления были дома. Также снята информация с 10 камер видеонаблюдения, в том числе есть видео, на котором зафиксировано момент побега злоумышленника. Кроме того, рассматриваются версии, что злоумышленник был не один, а с сообщниками, которые могли его ждать на автомобиле.

Вербицкий также отметил, что правоохранители пока не пообщались с потерпевшей.

Ранее врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев сообщил, что пострадавшая находится в стабильно тяжелом состоянии, площадь поражения тела 30%. По его словам, за сутки состояние больной не изменилось в худшую сторону. Женщина находится в сознании.

Как сообщалось, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу городского совета Екатерину Гандзюк. Предварительно в полиции квалифицировали нападение как хулиганство.

Напомним, прокуратуру Херсона пикетировали с дымовыми шашками. Протестующие требовали справедливого расследования нападения.

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Источник: korrespondent.net