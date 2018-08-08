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01. 08. 2018

В России пропавшего журналиста нашли мертвым

В Нижнем Новгороде нашли мертвым журналиста издания Аргументы и факты Сергея Грачева, который поехал в город с редакционным заданием и пропал. Об этом в среду, 1 августа, на своей странице в Facebook сообщил редактор сайта издания Владимир Шушкин.

"Худшее теперь официально подтверждено. Еще вчера нижегородские поисковики сообщили о том, что Сергей найден мертвым… Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший - именно наш коллега Сергей Грачев, он опознан", - написал Шушкин.

Вместе с тем, он отметил, что на данный момент точной информации о причинах смерти журналиста он не имеет.

"Как все это произошло и что именно случилось, мы пока точно не знаем. Информация все это время была очень разная, но в такой ситуации мы не могли озвучивать многие вещи, большинство из которых и не подтвердилось", - подытожил редактор сайта издания.

Аргументы и факты на прошлой неделе сообщали, что 38-летний Грачев исчез и последний раз его видели в отеле в Нижнем Новгороде 21 июля.

В июле правозащитники сообщали, что с начала года в мире погибли 66 журналистов. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года.

Источник: korrespondent.net

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