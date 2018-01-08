В Крым прибыла делегация из Словакии

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии на все предостережения украинской стороны прибыла в аннексированный Крым. Первый день визита должен начаться со встречи с так называемым "главой республики" Сергеем Аксеновым, передает РИА Новости.

"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту Симферополь", - рассказали агентству в пресс-службе Ялтинского международного экономического форума, который выступил организатором визита иностранцев.

Отмечено, что в состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.

"Делегация встретится с "главой" Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в ​​Ялту", - добавили в пресс-службе ЯМЭФ.

Предполагается, что визит словацких депутатов продлится до 3 августа.

Напомним, ранее МИД Украины выразил протест против визитов чешских депутатов в Крым.

Перед этим сообщалось, что словацкие депутаты, несмотря на предостережения Киева, собираются в Крым.

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Источник: korrespondent.net