В Крым прибыла делегация из Словакии

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии на все предостережения украинской стороны прибыла в аннексированный Крым. Первый день визита должен начаться со встречи с так называемым "главой республики" Сергеем Аксеновым, передает РИА Новости.
"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту Симферополь", - рассказали агентству в пресс-службе Ялтинского международного экономического форума, который выступил организатором визита иностранцев.
Отмечено, что в состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.
"Делегация встретится с "главой" Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту", - добавили в пресс-службе ЯМЭФ.
Предполагается, что визит словацких депутатов продлится до 3 августа.
Напомним, ранее МИД Украины выразил протест против визитов чешских депутатов в Крым.
Перед этим сообщалось, что словацкие депутаты, несмотря на предостережения Киева, собираются в Крым.
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Источник: korrespondent.net
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