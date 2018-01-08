Убийство в Бердянске совершил участник АТО

Убийство добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко совершил участник АТО. О деталях подготовки и исполнения убийства в среду, 1 августа, рассказал начальник полиции Запорожской области Сергей Комиссаров, передает Укринформ.

“Совершил преступление участник АТО. Может, они на поле боя встречались, и у них были непримиримые претензии... Мы отработаем все версии. Организованная преступная группа готовилась к операции. Было подготовлено оружие. Приобретен автомобиль, так называемая евробляха, с тем, чтобы его можно потом было бросить или уничтожить. Еще была задействована машина с запорожскими номерами", - сказал Комиссаров.

Эти автомобили видели на месте преступления за сутки до трагедии, что свидетельствует о том, что за Олешко наблюдали. По словам полицейского, члены ОПГ приехали в Бердянск за двое суток до убийства.

Автомобиль зафиксировали камеры наблюдения, что помогло в поисках преступников.

Комиссаров также уточнил, что подозреваемых, которые передвигались на автомобиле, остановили и идентифицировали на первом блокпосте, и только на втором - задержали.

“Их идентифицировали и пропустили. Мы не знали, насколько они вооружены, поэтому должны были подготовить наших ребят, чтобы не попасть в беду. И уже на втором блокпосту машину задержали", - пояснил Комиссаров.

По его словам, задержанным вручены подозрения. Среди них есть мужчина с судимостями.

Среди версий мотива убийства - бизнес-интересы, экономические вопросы, политические и бытовые.

Ранее экс-командира батальона Торнадо Николая Цукур заявил, что подозреваемый в убийстве Олешко проходил службу в этом подразделении, а затем перешел в Азова. Впрочем, сегодня пресс-служба полка обнародовала заявление, в котором опровергла любую причастность своих бывших бойцов к резонансному убийству.

Как сообщалось, Олешко был застрелен из ружья в спину на глазах у жены и друга во дворе отеля, который принадлежит его семье.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве Олешко.