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01. 08. 2018

Дело Януковича: суд в пятый раз перенес дебаты

На заседании в среду, 1 августа, Оболонский райсуд Киева в пятый раз не смог приступить к стадии судебных прений по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича, передает Укринформ.
 

Новый государственный защитник Януковича Виктор Овсянников, который ранее вместе с адвокатом по договору Александром Байдиком самовольно ушел из судебного заседания, вернулся в суд. При этом он обратился с просьбой предоставить ему время для изучения материалов дела перед началом дебатов.

На это председательствующий судья Владислав Девятко ответил, что суд предоставит ему достаточно времени на подготовку, а после выступления прокуроров Овсянников даже лучше сможет подготовиться к своему выступлению в дебатах.

В это время прокурор Руслан Кравченко пытался выступать, однако адвокат опять ушел с заседания.

"Суд в который раз вынужден обратиться в Региональный центр. Перерыв до 17:00", - сказал судья Девятко.

Впервые суд попробовал перейти к дебатам 19 апреля, но потом вернулся к стадии допроса свидетелей защиты. Также начать дебаты не удалось 30 и 31 июля, а также дважды 1 августа.

Как сообщалось, накануне Януковичу в очередной раз назначили госадвоката, при этом суд разрешил его защитникам также принимать участие в заседаниях.

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Источник: korrespondent.net

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