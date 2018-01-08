На Волыни произошло массовое отравление на свадьбе

На минувших выходных на свадьбе в одном из сел Киверцевского района Волынской области отравились гости. В больницу госпитализировали шесть граждан. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 1 августа.

Отмечается, что празднование проходило в одном из развлекательных заведений района. Пострадавшие находятся в областной инфекционной больнице. Угрозы их жизни нет.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве число пострадавших от отравления шаурмой выросло до 61 человека. Больше всего случаев заболевания связаны с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФе (автоприцеп Купава) у метро Дарница и в МАФе у кафе Речной порт на Почтовой площади.

А в Черниговской области от отравления грибами умерла женщина. Жительница села Земляничное скончалась в больнице после употребления жареных сыроежек, среди которых, вероятно, была бледная поганка.

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Источник: korrespondent.net