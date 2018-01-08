Для купола Рады заказали армированное стекло из Польши

В здании Верховной Рады проходят работы по ремонту купола. Об этом в среду, 1 августа, сообщает пресс-служба парламента.

Ремонт купола не проводился уже 45 лет, сообщил Виктор Яремчук, который отвечает за проведение реставрационных работ в Раде

"Об этом свидетельствует даже надпись сварочным устройством на стальном листе кровли - "1973", - отметил Яремчук. По его словам, ремонт был запланирован еще в 2013 году, но планы не сбылись из-за соответствующих политических событий в Украине.

По результатам открытых торгов на закупку и выполнения необходимых работ, победителем стала отечественная фирма. Общая стоимость контракта составляет 7000,061 тыс. грн., что меньше экспертной оценки на полмиллиона грн. Согласно условиям заключенного договора, работы должны быть выполнены не позднее 10 декабря 2018 года.

Яремчук заверил, что основная часть работ будет завершена к началу пленарных заседаний - будет полностью заменено стекло, очищены и окрашенные металлические конструкции.

Сейчас купол Верховной Рады накрыт синей пленкой для защиты от дождей и ветра. Стальные конструкции уже очищены от грязи, ржавчины и старой краски. Более половины старого армированного стекла снято. Железный каркас, к которому будут крепить новое покрытие, тщательно обрабатывают защитой от коррозии.

"Купол состоит из восьми больших секторов, покрытых новыми стеклянными армированными окнами. Все материалы поставляет фирма-подрядчик, в частности, стекло привезено из Польши. В соответствии с технологическим процессом, большие прямоугольные листы по индивидуальным чертежам разрезают на отдельные трапециевидные части.

Представители фирмы работают 24 часа в три смены по 20 человек для ускорения процесса. В целом же задействовано до 100 работников вместе с разработчиками проекта, экономистами и деревообработчиками. Мешает только жара - металлические конструкции разогреты до 50 градусов. Кроме того, среди сложностей - большое количество ручной работы, сложная прирезка стекла, режимный характер объекта", - резюмировали в пресс-службе парламента.

Cмотрите фотогалерею: Для купола Рады заказали армированное стекло из Польши

Ранее сообщалось, что на ремонт купола Рады потратят более семи миллионов.

Напомним, депутаты Верховной Рады разошлись на каникулы до сентября.

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Источник: korrespondent.net